Dolar durdurulamıyor

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar yükselişe geçti.

Dolar/TL, 18,36’nın üzerinde hareket ediyor. Kur gün içinde 18,38 ile bu yılın zirvesini gördü. Euro/TL ise 18,04 civarında seyrediyor.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fed kararı sonrası dolar uluslararası piyasalarda güçlendi. Dolar endeksi 20 yılın yeni zirvesi olan 111,72’ye çıkarken yükseliş hafta başından bu yana yüzde 2’yi, yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 17’yi buldu.

FED’İN TAHMİNİ FİYATLANAN SEVİYENİN ÜZERİNDE

Fed politika faizini üst üste üçüncü defa 75 baz puan yükseltirken yetkililer politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4.25-yüzde 4.50 aralığına kadar çıkacağı tahmininde bulundu.

Faizlerin yıl sonu seviye tahmini, toplantıdan önce fiyatlanan seviyenin

üzerinde kaldığı gibi, Fed yetkililerinin üç ay önceki tahminlerinin de 100 baz puan üzerinde yer aldı.

GÖZLER MERKEZ’İN FAİZ KARARINDA

Piyasaların gözü bugün Merkez Bankası’nda olacak. AA Finans anketine göre, ekonomistlerin 19’u faizinin yüzde 13’te sabit tutulacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden 9’u politika faizinde 100 baz puanlık, 1’i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor. Karar saat 14.00’te açıklanacak.