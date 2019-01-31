Dolar düşüşe geçti

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın beklentlerini aşan ‘güvercin’ tavrı nedeniyle dolara talep azalırken, dolar 5,18 TL’de seyrediyor.

Fed, dünkü toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutarken, karar metninde, politika faizini sabit tutma kararının oy birliği ile alındığı ve bankanın faiz artırımlarında “sabırlı” olacağı kaydedildi.

Dün 5,3253’e kadar yükselen dolar/TL, Fed kararının ardından düşüşe geçerek 5,2145’e geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 5,2307’den tamamladı.

Euro/TL de bugün 5,96 sınırında işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi büyüme başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 5,20’nin altının görülmesi durumunda 5,13’ün gündeme geleceğini söyledi.

NTV