Dolar düşüşe geçti

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken dolar 5,18 TL'e düştü.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın beklentlerini aşan ‘güvercin’ tavrı nedeniyle dolara talep azalırken, dolar 5,18 TL’de seyrediyor.

Fed, dünkü toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutarken, karar metninde, politika faizini sabit tutma kararının oy birliği ile alındığı ve bankanın faiz artırımlarında “sabırlı” olacağı kaydedildi.

Dün 5,3253’e kadar yükselen dolar/TL, Fed kararının ardından düşüşe geçerek 5,2145’e geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 5,2307’den tamamladı.

Euro/TL de bugün 5,96 sınırında işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi büyüme başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 5,20’nin altının görülmesi durumunda 5,13’ün gündeme geleceğini söyledi.

NTV