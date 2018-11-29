Dolar en düşük seviyede

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Powell’ın konuşmasının ardından dolar düşüşe geçti ve 5,20 TL oldu.

Dün 5,28 sınırına kadar çıkan dolar/TL, Fed Başkanı Powell’ın “güvercin” olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 5,2234’ten tamamladı.

Powell, ülke ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3 civarında büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini belirterek, “Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor.” ifadelerini kullandı. Powell’ın, “mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğunu” söylemesini, “Fed’in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği” şeklinde değerlendiren piyasalarda, dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti.

TRT