Dolar, Euro Ve Piyasalar Nasıl Başladı?

DOLAR VE EURO FİYATLARI

İstanbul’da dolar 39,2870 liradan alınırken, 39,2890 liradan satılıyor. Euro ise 44,8600 liradan alım gerçekleştirirken, satış fiyatı 44,8620 lira olarak belirleniyor. Cuma günü doların satış fiyatı 39,1310 lira, euro’nun satış fiyatı ise 44,9010 lira seviyesindeydi. Spot altın ons başına 3.317,21 dolardan işlem görmekte. Ons altın fiyatı ile bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.190,47 lira seviyesinde ilerliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir ilerlemenin kaydedildiğine dair iyimser duyumlar, pozitif bir seyir oluşturuyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan ticari gerginliklerin kalıcı olarak giderilmesi için Londra’da düzenlenen ticaret görüşmeleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler, konuya dair haber akışının piyasalarda etkili olacağına dikkat çekiyor. Görüşmelerde nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojilerdeki kısıtlamalar üzerinde durulması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini belirtirken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de toplantıyı “verimli” olarak tanımlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmeleriyle ilgili olumlu haberler aldığını ifade ediyor. Trump, “Çin ile çok iyi gidiyoruz” şeklinde bir açıklamada bulunarak, ABD’li şirketlerin Çin’e açılmasını arzuladıklarını kaydediyor. Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili bir soruya ise “Göreceğiz” yanıtını veriyor. Analistler, olumlu haberlerin piyasalardaki risk iştahını artırdığını belirtiyor.