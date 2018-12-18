Dolar güne böyle başladı

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan kriz sonrası 7 TL’yi gören dolarda son rakam 5,38 olarak açıklandı.

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.38 TL’de, Euro fiyatları ise 6.11 TL’de hareket ediyor. Veri gündemi ve küresel piyasalar takip edilmeye devam edilecek.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.38 TL seviyesinde hareket ederken, yeni işlem gününde yatay seviyede bulunuyor. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 5.3910 TL seviyesini görürken, saat 08.38 itibarıyla 5.3843 TL seviyesinde hareket ediyor. 6.1208 TL’ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1108 TL’de bulunuyor.

HÜRRİYET