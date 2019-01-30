Dolar güne böyle başladı

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krizle 7 TL’yi gören dolar, yapılan müdahaleler sonrası sakin seyrediyor.

Küresel risk iştahı ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin endişelerle baskı altında kalırken, dolar/TL’de 5.30 seviyesinin üzerindeki hareket bu sabah da devam ediyor.

Merkez Bankası 2018 yılının son enflasyon raporunda 2019 yılı sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 15.2 olmak üzere yüzde 12.3 ile yüzde 18.1 aralığında öngörmüştü.

Bankanın bugün bu tahminini güncellemesi beklenirken ekonomistler piyasa tahminlerinin TCMB tahminleriyle yakın olduğunu belirterek TCMB’den eski tahminlerine göre “büyük bir revizyon” görmeyi beklemiyorlar.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.30 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.07 civarında seyrediyor.

NTV