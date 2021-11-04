Dolar güne böyle başladı

Piyasalarda hareketlenme devam ediyor. Dün 9,67 TL’ye kadar yükselen dolar, yeni günde 9,64 seviyesinden işlem görüyor.
Euro ise 11,19 civarında yer alıyor.
Dolar endeksi, 94,1 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Euro/dolar paritesi 1,1592 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.
Dün yurtdışı piyasalarda beklenen Fed kararları açıklandı. ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Öte yandan Fed, varlık alımlarını azaltmaya kasımda başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydetti.