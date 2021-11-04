Dolar güne böyle başladı

İş ve dış gelişmeleri izleyen dolar, yeni güne 9,64 seviyesinden başladı.

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Piyasalarda hareketlenme devam ediyor. Dün 9,67 TL’ye kadar yükselen dolar, yeni günde 9,64 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise 11,19 civarında yer alıyor.

Dolar endeksi, 94,1 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Euro/dolar paritesi 1,1592 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Dün yurtdışı piyasalarda beklenen Fed kararları açıklandı. ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Öte yandan Fed, varlık alımlarını azaltmaya kasımda başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydetti.