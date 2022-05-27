Dolar güne böyle başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı ve piyasalardaki hareketlilikle dolar yeni güne 16,40 TL’den başladı.

Dolar kuru, dün sabah saatlerinde 16,45’i görmesinin ardından Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi 16,40’ın altına gerilemişti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün politika faizini yüzde 14’te sabit bırakırken dolar kısa süreliğine önce 16,43 liraya yükseldi ardından yeniden 16,40 liranın altına çekildi. Yani beklentilere paralel gelen faiz kararıyla kurda büyük hareket yaşanmadı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,38 seviyelerinde, Euro/TL ise 17,60’tan işlem görüyor.

Dolar endeksi, 101,4’le bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 101,7’de dengelendi. Euro/dolar paritesi ise 1,0766 ile bir ayın en yüksek seviyesini test etti.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketi desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın finansal istikrar raporunun izleneceğini aktaran uzmanlar, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Uzmanlar, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verileriyle ülkede enflasyonun martta zirve yapıp yapmadığına dair belirsizliklerin giderilmeye çalışılacağını vurgulayarak, teknik açıdan dolar endeksi için 101’in destek, 102,5’in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.