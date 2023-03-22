Dolar güne böyle başladı

Piyasalardaki hareketliliği izleyen dolar, güne 19 TL, euro ise 20,50 seviyesinden başladı.

Döviz piyasasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı bekleniyor.

ABD’de başlayıp Avrupa’ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken, bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın sözle yönlendirmeleriyle yol haritasının yeniden çizilmesi bekleniyor.

Analistler, Fed’in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı “dot plot” grafiğinin de yayınlanacağını belirterek, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Fed’in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu vurgulayan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, para piyasalarının yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimini fiyatladığına dikkati çekerek, bankacılık krizi ve enflasyon arasında kalan Fed’in adımlarına ilişkin cevap bekleyen önemli sorular olduğunu dile getirdi.