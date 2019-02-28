Dolar güne yükselişle başladı

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında patlak veren ticaret savaşlarıyla 7 TL’yi gören dolar, güne 5.29 TL’den başladı.

Dolar/TL hafta başında girdiği aşağı yönlü trende dün sabah Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerginlik ve ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer’ın Çin ile devam eden ticari görüşmelere ilişkin açıklamasıyla bir nebze tersine döndü.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer dün verdiği demeçte; “Washington ve Pekin pahalı bir ticari savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapsalar bile, ABD’nin Çin mallarına yıllarca vergi koyma tehdidini sürdürmesi gerekecek.” dedi.

Öte yandan, dün Hindistan ve Pakistan’ın birbirlerine ait savaş uçaklarını düşürmesiyle başlayan süreçte gelişmekte olan ülke paraların rupi öncülüğünde düştüğü görüldü.

Dün 5.29 seviyesine inen dolar kuru, yeniden 5.30 üzerine çıkarak 5.32’li rakamlara geldi ancak birkaç aydır devam eden 5.25 – 5.35 arasındaki dalgalanmanın dışına çıkılmış değil.

Bankacılar genel itibarıyla piyasaların sığ olduğunu belirtirken, Avrupa’da büyüme beklentilerinin yavaşladığını, ABD’de faizlerin bu seviyelerde duracağı hatta bir indirim yapılacağı beklentisinin fiyatlandığını belirtiliyor.

Fed Başkanı Powell, “Bu yılın sonunda bilanço daraltmayı durduracak bir konumda olacağız.” derken “Bilanço ile ilgili bir plan yapmaya son derece yakınız. Sabırlı olacağız ve ekonominin nasıl geliştiğini izleyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Daraltmanın bu sene bitirilmesi halinde, bilanço büyüklüğünün GSYH’nın yüzde 16-17 civarında kalacağı belirtildi.

TRT