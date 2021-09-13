Dolar haftaya böyle başladı

Corona virüs salgını ile sarsılan piyasaları izleyen dolar, haftanın ilk iş gününe 8,46 TL’den başladı.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler ve şahinleşen para politikası vurgusuyla geçen hafta küresel piyasalarda etkili olan karışık seyir yeni haftaya da taşınırken, yurt içinde bugün ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Cuma günü yaklaşık yüzde 0,49 değer kazanan dolar haftayı 8,42 TL’den kapatmıştı. Dolar/TL bugün 8,46’dan işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta cuma gününü 9,99’dan kapatan euro/TL ise, 9,97’lerde seyrediyor.