Dolar haftaya hızlı başladı

Sarsılan piyasaları izleyen dolar, haftanın ilk iş gününe 9,73 TL’den başladı. Euro ise 11,37 TL seviyesinde.
Gece 9,85 ile yeni rekorunu kıran Dolar/TL kuru sabah saatlerinde hafif gerileyerek 9,73 seviyelerinde seyretti.
Dolar saat 10.00 sıralarında ise 9,80 seviyesini gördü.
Serbest piyasada 9,7300 liradan alınan dolar, 9,7320 liradan satılıyor. 11,3680 liradan alınan euro’nun satış fiyatı ise 11,3700 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6020 lira, euro’nun satış fiyatı ise 11,1780 lira olmuştu.