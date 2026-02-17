Dolar İçin Büyük Kötümserlik Egemen Oluyor

Fon yöneticileri, öngörülemeyen ABD politikalarının yol açtığı zararın en büyük yükünü dolara yıktığı için, dolara karşı son on yıldan fazla süredir sergilenen en kötü tutumu sergiliyorlar. Dolar, euro ve sterlin gibi emsallerinin bulunduğu bir sepet karşısında, bu yıl yüzde 1,3 değer kaybetti ve 2025 yılı için beklenen yüzde 9’luk düşüşün üzerine çıkarak dört yılın en düşük seviyesine yaklaştı. Bank of America tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, fon yöneticilerinin dolara olan maruziyeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın kapsamlı gümrük vergileri nedeniyle endişelerin tavan yaptığı geçen Nisan ayında görülen en düşük seviyenin altına düşmüş durumda.

14 YILIN EN OLUMSUZU

Araştırma, yöneticilerin dolara yönelik pozisyonlarının, 2012 yılı itibarıyla en olumsuz seviyede olduğunu ortaya koyuyor. Bu değişim, Trump’ın agresif jeopolitik eylemleri ve Federal Rezerv gibi kurumlar üzerindeki baskıların, ABD’nin dünya genelindeki sermaye için güvenli bir liman olma cazibesi konusunda endişeleri artırdığı bir dönemde yaşanıyor. CME Group’un opsiyon verileri incelendiğinde, bu yılın başından itibaren dolara karşı yapılan bahislerin, olumlu olanları geride bırakarak 2025’in dördüncü çeyreğindeki durumu tersine çevirmeye başladığı görülüyor. Büyük varlık yöneticileri, dolardaki değer kaybının, “gerçek para yatırımcıları” olarak adlandırılan emeklilik fonlarının daha fazla zayıflama karşısında korunma ya da dolara maruziyetlerini azaltma arzusunu yansıttığını ifade ediyor.

DOLAR NEDEN GÜÇ KAYBEDİYOR?

Üst düzey varlık yönetimi firmalarından Vanguard’ın küresel faiz oranları başkanı Roger Hallam, “Geçtiğimiz yıl yaşanan dalgalanmaların bir kısmı, yatırımcıların ABD varlıkları üzerindeki tarihsel olarak düşük riskten korunma oranlarını sorgulamalarına yol açtı” açıklamasında bulundu. Hallam, ABD’nin tahsisatları ve riskten korunma pozisyonlarının yeniden değerlendirilmesinin, dolardaki son dönem düşüşünün “temel etkenlerinden” biri olduğuna dikkat çekti. JPMorgan Asset Management’ın uluslararası baş yatırım sorumlusundan Iain Stealey, “Doların buradan itibaren zayıflayabileceği bir ortam görüyoruz” dedi. JPMorgan, son haftalarda dolara karşı bir bahis oluşturarak bu durumu desteklemiş oldu.

FAİZ YÜKSEK OLSA DA İNDİRİM BEKLENTİLERİ VAR

ABD faizi Euro Bölgesi ve Japonya gibi diğer büyük ekonomilere kıyasla yüksek kalmaya devam etse de, yatırımcılar Fed’in bu yıl iki kez faiz indirimi yapmasını bekliyorlar. Stealey, doları destekleyen ve yakın zamanda daha yüksek faiz getirisi sağladığı için dikkatleri çeken carry trade’e atıfta bulunarak, “Dolar artık o kadar aşırı değerlenmiş değil. Ancak Fed’in faiz indirimlerine devam ettiği bir ortamda, carry trade avantajı zamanla aşınıyor” ifadelerini kullandı.

WARSH’IN ADAYLIĞI ENDİŞELERİ AZALTTI

Merkez bankasının bağımsızlık kaygılarına çözüm olabilecek ortodoks bir aday olarak görülen Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına adaylığı, yatırımcıların faiz oranlarını pervasızca düşürebilecek bir ismin göreve gelmesinden duydukları endişeleri azalttı. Ancak ABD Başkanı, Warsh üzerinde baskı kurarak, bu ay verdiği bir demeçte “Faiz oranlarını artırmaktan yana olsaydı bu görevi alamayacağını” açıkladı. BofA analistleri, Warsh’ın adaylığının “dolara olan talebi artırmadığını veya ABD varlıklarına ilişkin iyimserliği yenilemediğini” belirtti.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ BİTMİYOR

Ocak ayında Grönland krizinin yaşandığı dönemde, Trump’ın NATO müttefiklerine karşı hem askeri müdahale hem de ek gümrük vergileri tehdidinde bulunması, küresel yatırımcıların ABD varlıklarından çekileceği kaygılarını artırmıştı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “Avrupalıların ABD varlıklarını satacağı fikrine” karşı çıkarken, bazı yöneticiler bu durumun etkisini hissederek sermaye çıkışlarının yaşandığını belirtmişti. Schroders’ta çoklu varlık fon yöneticisi olan Caroline Houdril, “Yabancı ABD doları sahiplerinin sermayelerini kendi para birimlerine geri çekmesiyle birlikte, geri dönüş akışlarında artış görüyoruz” açıklamasında bulundu. Washington’un geçen yıl Arjantin pesosunu dolara karşı destekleme hamlesi ve geçen ay bankaların yen-dolar kurlarına uyguladığı sözde “kur kontrolü”, ABD’nin doları zayıflatmaya yönelik olası bir planı olduğuna dair kaygıları artırmış durumda. Trump’ın Ocak ayında para birimindeki düşüşü “harika” bulması, belirsizlikleri daha da pekiştiriyor. Bu açıklamalar sonrasında Bessent, yönetimin Washington’ın geleneksel “güçlü dolar politikasını” sürdürdüğünü ve döviz piyasasına müdahale planlamadığını ifade etti. Aberdeen Group’un yatırımlardan sorumlu CEO’su Xavier Meyer, “Yönetim içinde ve çevresinde, daha zayıf bir doların ABD ihracatı ve geniş kapsamlı yeniden sanayileşme çabası için faydalı olacağına inanan pek çok kişi var” dedi. Bunun, piyasaların olası bir ABD-Japonya döviz müdahalesi ihtimalini “bu kadar ciddiye almasının” etkili bir faktör olduğu vurgulandı.