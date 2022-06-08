Dolar tırmanıyor

İç ve dış gelişmeleri izleyen dolar tırmanışını sürdürüyor.

Ukrayna-Rusya savaşı ile sarsılan piyasaları takip eden dolar, yeni güne 17 TL’den başladı.

Döviz kurları yıl en içi en yüksek seviyelerini güncellemeye devam ediyor.

Dolar/TL kurunda hafta başında başlayan yükseliş ivmesi sürüyor. Kur bu sabah 17 seviyesini aştı.

Euro/TL ise 18,20’nin üzerini gördü.

Döviz kuru bu hafta yüzde 3 yükseldi.

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında Almanya sanayi üretimi, ABD toptan stoklar ve tahvil ihalesi izlenecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye ziyareti de yakından takip edilecek.

Küresel piyasalarda ABD’de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.