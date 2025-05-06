Dolar/TL 38,6050 seviyesinden işlem görmekte

DOLAR/TL’DEKİ YÜKSELİŞ

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 38,6050 seviyesine ulaştı. Önceki günde yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 38,5630’dan kapatmıştı. Bugün saat 09.25 itibarıyla dolar/TL, yüzde 0,1’lik bir artışla 38,6050 seviyesinden işlem görüyor. Aynı zaman diliminde avro/TL, yüzde 0,3 yükselişle 43,7380’den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 51,3610’dan satışta.

Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 99,8 seviyesinde kalıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikalarının, başta ABD olmak üzere global ekonomi üzerindeki etkileri dikkatle izleniyor. Analistler, Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma olasılıklarını ele alan açıklamalarının piyasalardaki stres seviyesini azalttığını, ancak tarife kaynaklı küresel risklerin halen geçerliliğini koruduğunu belirtiyor. Bu durumun dolara yönelik baskı yarattığını ifade eden analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararının yatırımcıların dikkatinde olduğunu ifade ediyor.

Para piyasalarında, Fed’in politika faizini sabit tutacağına dair güçlü bir beklenti mevcutken, bankanın temmuz ayında yüzde 72 ihtimalle bir faiz indirimine gideceği düşünülüyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa’da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini aktarıyor.