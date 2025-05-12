Dolar/TL 38,7120’de İşlem Görüyor

DOLAR/TL’DE HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamış olup, 38,7120 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden döviz, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 38,7610’dan kapatmıştı. Bugün saat 09.25 itibarıyla dolar/TL, yüzde 0,1 azalış göstererek 38,7120 seviyesine geriliyor. Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 0,1 düşüşle 43,5500 ve sterlin/TL ise yüzde 0,2 kayıpla 51,5530 seviyesinden satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artarak 100,6 seviyesinde bulunuyor.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ RİSK ALGISINI AZALTIYOR

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesiyle birlikte azalan risk algısı, varlık fiyatlamalarını etkiliyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret konularını ele almak için masaya oturması, küresel ekonomi üzerindeki kaygıları bir miktar hafifletiyor. İki ülkenin gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Beyaz Saray’ın internet sayfasında, “ABD, Cenevre’de Çin Ticaret Anlaşmasını Açıkladı” başlıklı bir açıklama paylaşıldı.

PİYASALARDA GÖZLER PERAKENDE SATIŞLARDA

Analistler, yurt içinde perakende satışlar verisinin, yurt dışında ise ABD’de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtiyor. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmaları etkileme potansiyelini taşıyor.