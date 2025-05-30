Dolar/TL, Bugün 39,2400 Seviyesinde

DOLAR/TL YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Dolar/TL, güne yükselişle başlıyor ve şu anda 39,2400 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün yatay seyreden dolar/TL, günü 39,1050 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün saat 09.30 itibarıyla dolar/TL, yüzde 0,4 artışla tekrar yükselerek 39,2400 seviyesine ulaştı. Aynı zamanda, avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 44,5580’den işlem görmekte ve sterlin/TL de bir önceki kapanışa paralel olarak 52,9240’tan satılmakta. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 99,5 seviyesine çıktı.

Gümrük tarifeleriyle ilgili gelişmeler ve açıklanan makroekonomik veriler, varlık fiyatlarını zor bir duruma sokmaya devam ediyor. Yurt içinde yatırımcıların dikkatleri, bugün açıklanacak büyüme verilerine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez göreve gelmesinin ardından yüksek tarifeler gibi korumacı adımları, küresel ekonomi üzerinde belirsizlikler yaratmaya devam ediyor. Ülkedeki tarifelere dair devam eden yasal süreçlerin, belirtilen belirsizliklerin derinleşmesine işaret edebileceği söyleniyor.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Yurt içinde gözlerin çevrildiği 1. çeyrek büyüme verileri için AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) bu yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 artış göstereceğini öngörüyor. 2025 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalama değeri ise yüzde 2,91 olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, ekonomistlerin 2026 sonuna yönelik tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 olarak kaydediliyor. Bugün yurt içinde büyüme verilerinin yanı sıra finansal istikrar raporu ve yurtdışında da ABD’de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Almanya’da enflasyon verisi ve Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak tüketici güven endeksi gibi yoğun bir veri gündemi bulunuyor.