Dolar/TL, Yükseldi, 38,5920’de İşlem Görüyor

DOLAR/TL’DE YÜKSELİŞLER SÜRÜYOR

Dolar/TL haftaya yükselişle başlıyor ve 38,5920 seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolarda, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 38,5690 seviyesine ulaşılmıştı. Bugün saat 09.30 itibarıyla dolarda, yüzde 0,1 artış kaydedilerek 38,5920 düzeyinde işlem yapılıyor. Aynı saatlerde avro/TL yüzde 0,3 azalışla 43,7670 ve sterlin/TL yüzde 0,3 düşüş göstererek 51,3250 seviyelerinde satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 99,7 seviyesine gerilemiş durumda.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret stratejisi yatırımcıların dikkatini çekmeyi sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı, görev süresi 2026’da sona ermeden önce görevden almayacağını belirtmişti. Tarifeler konusunda müzakerelerden olumlu sonuç alma konusundaki iyimserlik devam ederken, ABD’nin yeni tarife adımları yatırımcıların temkinli hareket etmesine sebep oluyor. Trump’ın bu politikaları, doları diğer para birimleri karşısında zayıflatıyor. Analistler, Trump’ın politikalarındaki belirsizliklerin sürmesi durumunda dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkmakta güçlük çekeceğini ifade ediyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE DİKKAT

Yurt içinde gözler nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 3,24 artacağını tahmin ediyor. Bu tahminlere göre, bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18’e çıkacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 düzeyine ulaşmış durumda. Ayrıca, hafta sonu ekonomi yönetimi Türk lirasını destekleyecek yeni önlemleri devreye aldı. 31 Temmuz’a kadar geçerli olacak şekilde, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e çıkarılırken, döviz dönüşüm desteği ise yüzde 3’e yükseltildi. TCMB’nin zorunlu karşılık uygulamasındaki değişikliklerle tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden yürürlüğe alındı.

PİYASALARDA GÖZLEMLER

Bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verileri dikkatle izlenecek. Ayrıca, Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD’de hizmet sektörü verileri ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de takip ediliyor. Analistler, bu verilerin piyasalardaki dalgalanmalara etkisinin önemli olabileceğini belirtiyor.