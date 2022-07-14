Dolar tutulamıyor

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşla sarsılan piyasaları izleyen dolar, güne 17,48 TL’den başladı.

Dolar güne 17,42 ile başlarken saat 14:07 itibarıyla %0,36 artışla 17,48 liradan işlem görüyor. Dolar gün içindeki seyrinde 17,50’i gördü. Dün en düşük 17,2317, en yüksek 17,46 seviyelerini gören dolar günü 17,43 seviyesinde kapattı. Dolar, 27 Haziran’da 16,07 ile son bir ayın en düşük, 21 Haziran tarihinde ise 17,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO NE KADAR OLDU?

Güne 17,55 ile başlayan Euro, saat 14:02 itibarıyla %0,27 azalışla 17,51 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,32, en yüksek 17,68 seviyelerini gören Euro, günü 17,57 seviyesinde kapattı.

Euro, 27 hazira tarihinde 17,0117 ile son bir ayın en düşük rakamını görürken, 21 haziranda ise 18,5969 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Euro/dolar paritesi, enflasyon verilerinin ardından 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını görmüştü. Parite bugün 1’in hemen üzerinde. Güçlü doların etkisiyle yükselen dolar/TL bankalararası piyasada 17,50’yi gördü. Euro/TL 17,56 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

ABD’de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) yükseliş beklentileri geride bırakırken, resesyon endişesi ve güvenli liman alımları nedeniyle artan dolar talebi sonrası güçlü kalmaya devam eden dolar endeksi, 108,6 ile son 20 yılın zirvesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi güçlenirken, para piyasalarında Fed’in temmuz toplantısında 100, eylül toplantısında ise 75 baz puan faiz artırabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, söz konusu gelişmelerin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini belirterek, döviz kurlarında oynaklığın bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak beklentileri geride bıraktı.

Analistler, günün geri kalanında ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109’un direnç, 107,1’in destek konumuna geldiğini kaydetti.