Dolar Ve Euro’da Değişim Var! Gözler Tüik’in Büyüme Rakamında

DOLAR KURUNDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Dolar kuru, haftaya 38,93 TL seviyesinden başladıktan sonra haftanın son gününde 39,22 TL’ye ulaşmış durumda. Bu süreçte haftalık bazda yüzde 0,75 oranında bir artış gözlemlendi. Euro ise haftanın bitiş günü itibarıyla 44,56 TL’den işlem görüyor. Dolar, sadece Türk Lirası karşısında değil, global para birimleri karşısında da değer kazanıyor.

ABD EKONOMİSİNDEKİ ENDİŞELER AZALIYOR

Açıklanan Nvidia bilançosuyla birlikte, Trump yönetiminin AB ve diğer ülkelerle tarifeler konusunda anlaşma sağlama çabaları, ABD ekonomisindeki endişeleri hafifletiyor. Dolar Endeksi, hafta başından bu yana 98 seviyesinden 100,800’e kadar yükselirken, gün içerisinde yeniden 100 seviyesinin altına geriliyor ve dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün mahkeme tarafından iptal edilen tarifelerin, Temyiz Mahkemesi’nden geri dönmesi, Asya borsalarında düşüşe neden oldu ve ABD vadeli kontratları negatif yönde işlem görmeye başladı.

TÜİK’İN BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANIYOR

Bugün Türkiye’nin 2025 yılı 1. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. AA Finans’ın düzenlediği ankete göre, ekonomistlerin tahminlerine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 artış gösterecek.

TCMB REZERVLERİNDE ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Dolar/TL kurunun stabil seyri ve döviz mevduatlarındaki azalma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervlerini güçlendiriyor. TCMB rezervleri, 23 Mayıs haftası itibarıyla 7,4 milyar dolar artarak 153 milyar 110 milyon dolara ulaşmış durumda. Yabancı para mevduatları, bir aylık duraklamanın ardından yeniden artış gösterdi. Ancak bu yükselişin kalıcılığının ne olacağı, gelecek haftalarda netleşecek.

GOLDMAN SACHS’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Goldman Sachs, TCMB’nin rezerv kaybının abartıldığını ve dolarizasyonun yabancı çıkışından kaynaklandığını belirtiyor. Bankanın raporunda, TCMB’nin rezervlerinin 2023 yılına göre daha sağlıklı bir konumda olduğu ifade edilerek “Mart ayından bu yana yaşanan rezerv kaybı, neredeyse tamamen yabancı çıkışından kaynaklanıyor” deniliyor.