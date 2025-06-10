Dolar Ve Euro Fiyatları Nasıldı?

USD VE EURO FİYATLARI

İstanbul’da dolar 39,2870 liradan alınırken, satış fiyatı 39,2890 lira olarak belirleniyor. Euro ise 44,8600 liradan alınıyor ve satış fiyatı 44,8620 lira. Cuma günü dolarda satış fiyatı 39,1310 lira, euroda ise 44,9010 lira düzeyindeydi. Spot altın ons başına 3.317,21 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın fiyatı ise 4.190,47 lira seviyesine ulaşıyor.

KÜRESEL PİYASALARDAN İYİMSER HABERLER

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeler yatırımcılar arasında iyimser bir hava yaratıyor. İki büyük ekonomi arasında başlayan ticari gerginliklerin kalıcı olarak sona ermesi için tarafların Londra’da başlattığı ticaret görüşmeleri dikkatle izleniyor. Analistler, bu görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtirken, nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojilerin ihracat kısıtlamalarının görüşülmesi bekleniyor.

ABD İLE ÇİN ARASINDA POZİTİF İLETİŞİM

ABD’yi temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, ticaret görüşmelerinin “güzel” geçtiğini ifade ederken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise toplantıyı “verimli” olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Londra’daki görüşmeler hakkında olumlu açıklamalar yaptı ve Çin ile iyi bir ilerleme sağladıklarını belirtti. Trump, ABD’li şirketlerin Çin pazarına açılmasını istediklerini vurguladı ve ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik “Göreceğiz” yanıtını verdi. Analistler, gelen olumlu haberlerin piyasalardaki risk iştahını artırdığını dile getiriyor.