Dolar ve euro gerilemeye devam ediyor

Serbest piyasada dolar ve euro deyim yerindeyse erimeye devam ediyor. Dolar kurunun 5,25’lere kadar gerilemesi, piyasalara olumlu etki yaptı.

Döviz fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde Dolar/TL 5.2535/5.2575’ten, euro/TL 5.9551/5.9593’ten işlem gördü.

Öte yandan Venezuela’ya yönelik gelişmeler piyasalarda yakından izleniyor. Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaido, kendisini geçici devlet başkanı ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump Guaido’yu resmi olarak tanıdı. Öte yandan Türkiye ve Rusya’dan Maduro’ya destek mesajları geldi.Dolar, küresel büyüme, ABD’de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış ticaret gerilimine yönelik endişelerin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.