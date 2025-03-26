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Dolar ve Euro Güncel Fiyatları

DOLAR VE EURO FİYATLARI GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar 37,9910 lira, euro ise 40,9860 lira seviyesinden güne giriş yaptı. İstanbul Kapalıçarşı’da doları 37,9890 liradan alıp 37,9910 liradan satıyorlar. Euro ise 40,9840 liradan alınıp, 40,9860 liradan işlem görüyor. Son kapanışta doları 37,97 liradan, euroyu ise 41,07 liradan satılmıştı.

PİYASA DURUMU NASIL?

Güne başlangıçta döviz kurlarında dalgalanma yaşanıyor. Dolar ve eurodaki fiyat değişiklikleri yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için dikkatle izlenmesi gereken bir konu. Son günlerdeki fiyat hareketleri ile birlikte, döviz kurlarının seyri yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

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