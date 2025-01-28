Dolar ve Euro Kurları Ne Kadar?

DEĞİŞİMLERİN ETKİSİ

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasalarda önemli etkilere yol açıyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. 28 Ocak Salı günü de bu hareketlilik devam ediyor. Dolar ve euro kurlarının güncel fiyatları haberimizin ilerleyen kısımlarında yer alıyor. Dolar/TL alış fiyatı 35,7603 lira, satış fiyatı ise 35,7710 lira olarak işlem görüyor. Euro’nun TL’deki alış fiyatı 37,3486 lira, satış fiyatı ise 37,3546 lira olarak belirleniyor.

YENİ GELİŞMELERİN ETKİLERİ

Dolar endeksi, yüzde 0,5 artışla 107,8 seviyesinde işlemlerini sürdürüyor. Çin merkezli DeepSeek’in rakiplerine göre daha düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka modeli, ABD’li şirketlerin sektördeki etkisini azaltma potansiyeli yaratıyor. Bu gelişme, varlık fiyatlarında önemli dalgalanmalar da tetikliyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, DeepSeek’in bu hamlesine olumlu yaklaşırken, “Bu iyi bir şey çünkü artık o kadar fazla para harcamaya gerek kalmıyor,” dedi. Trump, yapay zeka alanındaki ilerlemeyi Amerikan sanayisi için bir “uyandırma çağrısı” olarak değerlendiriyor.

Piyasalar, yarın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Yatırımcılar, karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecekteki politikaları hakkında ipuçları arıyor. Para piyasalarında şu anki beklentiler, Fed’in politika faizini bu toplantıda sabit tutacağı yönünde şekilleniyor. Ancak, yılın ilk faiz indirimini Mayıs ayında gerçekleştirme olasılığı yüzde 59 olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Trump tarafından Hazine Bakanlığına aday gösterilen ve Senato onayını alarak göreve başlayan yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent, piyasa aktörleri tarafından olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.

TEKNİK GÖZLEMLER

Analistler, yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerini, yurt dışında ise ABD’deki dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksini takip edecek. Teknik analizler doğrultusunda, dolar endeksinde 107,5 seviyesi destek, 108,5 seviyesi ise direnç noktası olarak öne çıkıyor.