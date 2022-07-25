Dolar yılın zirvesine yükseldi

Dolar haftanın ilk iş gününde yüksek seyrin korurken, gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın çevrildi.

Bankalararası piyasada dolar/TL, 17,80’in hemen altında yılın zirvesine yakın seyrediyor. Kur sabah saatlerinde 17,7980 ile yılın yeni zirvesini gördü.

Euro/TL 18,15 seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER BU HAFTA ABD’DE

Piyasalarda, Fed’in çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor.

Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa’da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.