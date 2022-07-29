Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (FED), faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti.

Bankalararası piyasada dolar/TL 17,94’ün üzerinde hareket ediyor. Dolar gece yarısı piyasaların kapalı olduğu saatlerde 17,9750 ile 20 Aralık’tan beri en yüksek düzeye çıktı.

Euro/TL 18,34 seviyesinde hareket ediyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 106,25

seviyesinde. Dolar endeksi dün yüzde 0.28 gerileyerek üç haftanın dip seviyesine düşmüştü.

ABD ekonomisi 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesiyle mücadele ederken dün açıklanan gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri ikinci çeyrekte ekonominin yüzde 0.9 daraldığını gösterdi. Ekonomi bir önceki çeyrekte de yüzde 1.6 daralmıştı. Bu da ekonominin resesyona girdiğini gösteriyor.

Fed çarşamba günü 75 baz puan ile bu yıl üçüncü defa faiz artırdı. Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023’de faiz indirimine gidileceğine işaret eden açıklamalarının ardından pozitif seyretti.