Dolar yükselişe geçti

İç ve dış gelişmeleri izleyen dolar, yeniden yükselişe geçti.

Corona virüs salgını ile sarsılan piyasaları izleyen dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Hafta başında 9,85’e dayanarak rekor kıran dolar/TL’de sonrasında devam eden 3 günlük düşüş bugün son buldu. Dolar/TL, yüzde 1,5 civarı artışla 9,62’ye kadar tırmandı.

Döviz kurlarında 3 gündür yaşanan aşağı yönlü hareket TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamaları sonrası yerini yukarı yönlü hareketlere bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Osman Kavala hakkında açıklama yayınlayan 10 ülkenin büyükelçisini istenmeyen adam ilan edilmesi yönündeki açıklamalarıyla haftanın başlangıcında dolar/TL, 9,85 sınırına dayanmıştı. Ancak konunun diplomatik bir krize dönüşmemesinin etkisiyle kurlarda düşüş görüldü.

Haftanın ilk üç gününde 9,40’a kadar gerileyen kur bugün yeniden yükselişte. Dolar/TL, saat 13:20 itibarıyla yüzde 1,5’lik artışla 9,6525’ten; euro/TL ise 11,16’dan işlem görüyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak günü 1.522,04 puandan tamamladı.

Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası’nın yılın dördüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminleri yükseltildi.