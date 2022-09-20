Dolar yükseliyor! Gözler faiz kararında

Piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (FED) vereceği faiz kararına kilitlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da perşembe günü faiz kararını açıklayacak.

Piyasaların gözü FED ve TCMB faiz kararında. Karar öncesi piyasalar hareketlendi. Güne 18,28 ile başlayan dolar, saat 10:07 itibarıyla %0,10 artışla 18,31 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 18,22, en yüksek 18,31 seviyelerini gören dolar, günü 18,28 seviyesinde kapattı. Dolar 01.09.2022 tarihinde 17,98 ile son bir ayın en düşük, 20.09.2022 tarihinde ise 18,3293 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro güne 18,32 ile başlarken saat 10:12 itibarıyla %0,43 artışla 18,40 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,2312, en yüksek 18,43 seviyelerini gören Euro, günü 18,3387 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,93 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

FAİZ KARARINDA BEKLENTİLER

Yatırımcılar Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) yarın 75 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakarken, büyük ölçekli 100 baz puan faiz artırımına da yüzde 19 olasılık veriyor.

Piyasalar, Fed’in şu an yüzde 2,25-yüzde 2.5 aralığında olan faizlerini 2023’ün başında yüzde 4,5’e kadar yükseltebileceğini fiyatlıyor. Faizin ekonomik büyümeyi yavaşlatacak seviyelere yükseleceği beklentisi, uzun vadeli devlet tahvillerinin getirilerinin üzerinde de baskı yaratıyor.

Perşembe günü TCMB’nin faizi yüzde 13’te sabit bırakması bekleniyor. Uluslararasi piyasalarda dolar, Fed’in enflasyonla mücadelesi kapsamında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle başlıca rakiplerine karşı 20 yılın zirvesine yakın seyretti. Dolar endeksi 109,6 seviyesinde hareket ediyor.