Dolarda gözler Merkez Bankası’nın kararında

Dolarda gözler yarın alınacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kararına çevrildi.

Döviz kurları haftanın ilk iki gününde olduğu gibi sakin seyrediyor.

Dolar/TL, 8,60 civarında değerlenirken euro/TL ise sınırlı bir çekilmeyle 10,10 civarında işlem görüyor.

TL varlıklar yarınki faiz kararında TCMB’den sürpriz bir hamle gelip gelmeyeceğine odaklanmış durumda.

ABD’de altyapı paketi Senato’da kabul edildi. Dün gece gerçekleştirilen oylamada Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti tarafından ortak olarak hazırlanan toplam 1,2 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı paketi 30’a karşı 69 oyla kabul edildi.

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TV kanallarında yapacağı açıklamalar takip edilecek. Yurt dışında ABD’den gelecek enflasyon verileri gündemi oluşturacak.