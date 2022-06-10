Dolarda hareketlilik

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ekonomiye dair yaptığı açıklamasından sonra dolarda hareketlenme yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın akşam saatlerinde ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurmasının ardından 17,25 seviyelerinden 16,80 seviyelerine kadar düşen dolar/TL, gece boyu 17,22-17,23 seviyesinde dengelenendikten sonra bu sabah yeniden 17 seviyesinin hemen altına çekildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve SPK ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımları açıkladı.

Açıklanan kararlar;

– Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet GES) ihraç edileceğini açıkladı. Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran’da başlayacağı belirtildi.

– BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

– Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini duyurdu.

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Söz konusu gelişmenin ardından 17,25 seviyelerini gören dolar/TL kuru, yurt dışı piyasalarda 16,80 seviyelerine kadar gerilemişti.

Yeni ekonomik adımların açıklamasının ardından dolar kuru tekrar 17,00 TL’nin üzerini gördü.

Bu sabah Hazine’nin alınan kararlar sonrası yeni açıklamasının ardından dolar/TL, 17’nin hemen altına çekildi.

Euro/TL ise 18,03 seviyesinden işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önlemler paketinin ardından bu sabah yaptığı yeni açıklamada serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden TL kullanımını artıracak uygulamalara devam edileceğini belirtti.