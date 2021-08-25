Dolarda son durum

iç ve dış piyasaları izleyen dolar gün 8.38 TL'den başladı.

Çin’den yayılan corona virüs nedeniyle sarsılan piyasaları izleyen dolar gün 8.38 TL’den başladı.

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,42 seviyesini gördü.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün günü düşüş ile kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, “Bugün dolar ve euro ne kadar?” sorularını gündeme taşıdı.

Dolar, 25 Ağustos 2021 sabahında 8,38 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,3751 lira, satış fiyatı 8,3785 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,8361 lira alış fiyatı, 9,8432 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.