Dolarda son durum

Piyasaların gözü Eylül ayı enflasyonuna kilitlenirken, dolar güne yatay başladı.

dolar/TL 8,85; euro/TL ise 10,28 seviyelerinden el değiştiriyor.

Yeni haftanın ilk gününde piyasaların gözü kulağı TÜİK’in açıklayacağı eylül ayı enflasyon rakamlarında olacak.

Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle sonuçlanan söylem değişikliği sebebiyle manşet enflasyon kadar çekirdek enflasyon oranı da takip edilecek. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 19.25, çekirdek enflasyon ise yüzde 16.76 olarak açıklanmıştı.