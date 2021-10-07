Dolarda son durum

Çin’den yayılan corona virüsle sarsılan piyasaları izleyen dolar, güne 8,87 TL seviyesinden başladı.

Euro/TL ile ise 10,26-10,28 bandında seyrediyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 94,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1570’ten işlem görüyor.

Analistler, yarın ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu kaydeden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, ABD’de ise haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.