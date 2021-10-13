Dolarda son durum

Corona virüs salgını ile sarsılan piyasaların etkisiyle yükselişe geçen dolar, güne 9 TL’nin üzerinden başladı.

Dolar/TL, küresel piyasalarda doların değer kazancı ve Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlamasının da etkisiyle dün tarihi zirve olan 9,0450’ye kadar yükseldi.

Kur bugün de 9.04 civarında hareket ediyor.

Piyasalar Merkez Bankası’nın geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor. Faizi yüzde 18’e çeken Merkez Bankası, ekim toplantısını gelecek hafta perşembe günü yapacak.

Euro/TL de 10,44 seviyesinde işlem görüyor.