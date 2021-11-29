Dolarda son durum

İç ve dış gelişmeleri izleyen dolar, haftanın ilk iş gününe hızlı başladı.

Geçtiğimiz günlerde rekor üstüne rekor kıran dolar, haftanın ilk iş gününe hızlı başladı.

Dolar/TL, yeni haftaya sert yükselişle başladı. Kurda sabah saatlerinde 12,80 seviyesi görüldü. Erdoğan’ın cuma akşamı “Bu faizler düşecek” açıklaması, kurda sert yükselişi beraberinde getirmişti.

Geçen hafta tarihinin en sert değer kayıplarından birini yaşayan TL için yeni hafta da iyi başlamadı.

Küresel piyasalarda corona virüsünün yeni Omicron varyantının yarattığı kaygılar nedeniyle Cuma günü görülen oynaklık bugün azalırken, TL’de ise faiz indirim süreciyle başlayan değer kaybı trendi devam ediyor.