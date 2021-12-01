Dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklamasının ardından dolar 13 TL seviyesine kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizi de enflasyonu da indirmekte kararlı olduğunu açıklamasıyla dün akşam saatlerinde dolar 13,95 lira ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalandı.

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

Euro/TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 14,75’lerde işlem görüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN FAİZ MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu TRT yayınında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.

Erdoğan, “Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz” dedi.