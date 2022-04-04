Dolarda son durum

İç ve dış gelişmeleri izleyen dolar, güne 14,70 TL'den başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından dolarda hareketlilik yaşandı.

Mart ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL 14,70-14,71 civarında değerlenirken euro/TL 16,22’nin üzerinde işlem görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Yurt içinde enflasyon rakamları haricinde Ticaret Bakanlığı mart ayı dış ticaret verilerini paylaşacak.

Yurt dışında Almanya ticaret, ABD fabrika siparişleri takip edilecek.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimiyle bağlantılı gelişmeler ve Çin’de artan corona virüs vakaları da takip edilmeye devam ediyor.