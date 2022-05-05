Dolarda son durum

FED'in kritik kararı sonrası dolar hareketlendi.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (FED) kritik kararı sonrası dolar yükselişe geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

Fed kararı sonrası piyasalarda dolar/TL 14,78 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 15,69 seviyesinde işlem görüyor.

Karar sonrası yapılan açıklamada genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığına dikkat çekilirken hanehalkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Fed’in 1 Haziran’da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.