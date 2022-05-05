Dolarda son durum

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (FED) kritik kararı sonrası dolar yükselişe geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

Fed kararı sonrası piyasalarda dolar/TL 14,78 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 15,69 seviyesinde işlem görüyor.

Karar sonrası yapılan açıklamada genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığına dikkat çekilirken hanehalkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Fed’in 1 Haziran’da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.