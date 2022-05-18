Dolarda son durum

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşla sarsılan piyasaları takip eden dolar, yeni güne 15,90 TL’den başladı.

10 gündür aralıksız olarak devam eden yükselişlerle yıl içindeki zirvesini güncelleyen dolar/TL, Fed Başkanı Powell’ın enflasyon düşene kadar sıkılaştırma adımlarına devam edeceklerini vurgulamasının ardından 15,90’ın üzerine hareketlendi.

Dolar/TL yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 15,93-15,96’lar düzeyinde işlem görüyor. Kur hafta başında 15,50 seviyesindeydi.

Euro/TL ise 16,77’lerde seyrediyor.

Dolar endeksi, arka arkaya 3 işlem günü düşüş kaydetmesinin ardından bugün yeniden yükselişe geçerek önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 103,6’da dengelendi. Euro/dolar paritesi, yüzde 0,3 değer kaybederek 1,0520’den alıcı buluyor.

POWELL’DAN FAİZ MESAJI

Dolar küresel olarak güçlenmeye devam ederken dün gözler Fed Başkanı Jerome Powell’a çevrilmişti. The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Powell, enflasyon düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekebileceğini dile getirdi.

Powell,gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitmeyi planladıklarını bildirdi.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonda net ve inandırıcı düşüş görene kadar faiz artırımlarına devam edeceklerini vurgulamasının, küresel çapta resesyon endişelerini artırdığını ve dolar talebinin güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını aktaran uzmanlar, veri gündeminde ise Euro Bölgesi’nde enflasyon ile ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.