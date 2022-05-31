Dolarda son durum

Piyasalardaki hareketliliği izleyen dolar, yeni güne 16,38 TL, euro ise 17,60 TL’den başladı.

Ayın son günü piyasaları önemli gündem maddeleri bekliyor. Yurt içinde dış ticaret ve hizmet üretici fiyatları, yurt dışında ise Almanya işgücü, Euro Bölgesi tüketici fiyatları, ABD konut fiyatları, Chicago PMI ve Conferance Board tüketici güven endeksi öne çıkıyor.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin büyüme verilerini bugün açıklayacak. Reuters anketine göre, büyümenin ilk çeyrekte yüzde 7,1 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekonomi 2021’in son çeyreğinde yüzde 9,1, 2021 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetmişti.