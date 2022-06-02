Dolarda son durum

Rusya-Ukrayna savaşı ile sarsılan piyasalardaki hareketlilik sürerken dolar yeni güne 16,45 TL’den başladı.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,9 altında 16,2192’den tamamladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,4430 liradan, euro 17,5260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 16,4410 liradan alınan dolar 16,4430 liradan satılıyor. 17,5240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,5260 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 16,4210 lira, euronun satış fiyatı ise 17,5230 lira olmuştu.

Analistler, ABD’de cuma günü açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesinin dolar endeksindeki aşağı yönlü seyri desteklediğini ifade etti.

Şimdilik geri plana atılsa da enflasyon ve büyüme odaklı kaygıların tam olarak giderilememesinin, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının sürmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu hafta ABD’de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi’nde enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin döviz piyasalarının seyrinde belirleyici olabileceğini söyledi.