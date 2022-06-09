Dolarda son durum

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın etkisiyle sarsılan piyasaları takip eden dolar, güne 17,20 TL’den başladı.

Yılın içi zirvesindeki hareketlerine devam eden dolar/TL, bu sabah 17,20’yi aştı.

Euro/TL için de benzer tablo söz konusu ve kur bu sabah 18,40’ı aştı. Dün, dolar/TL’de 17; euro/TL’de ise 18 sınırları aşılmıştı.

Dolar endeksi, 102,5 seviyelerinde yatay hareketine devam ederken, euro/dolar paritesi 1,0710 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Uzmanlar, enflasyon ve büyüme beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve gelişme öncesi artan yatırımcı hassasiyetinin, piyasalarda oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Yarın açıklanacak ABD’nin enflasyon verileri öncesi ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3’ün üzerindeki seyrine devam ettiğine dikkati çeken uzmanlar, tüm bu gelişmelerle dolara olan talebin gücünü koruduğunu ifade etti.