Dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolarda hareketlenme yaşandı. Son rakam 17,35 TL olarak açıklandı.

Euro/TL de 18,25’lerde işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Toplantının ardından gösterge faizi olan bir haftalık repo faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı. Merkez, böylelikle yılın 6. toplantısında da pas geçmiş oldu.

Öte yandan dün Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin enflasyon ve resesyona ilişkin sorularını yanıtladı. Powell, burada enflasyonu düşürmek konusundaki kararlılıklarını yinelerken 100 baz puanlık faiz artırımı dahil her ihtimalin gerekirse masaya getirilebileceğini belirtti.

Bu açıklamalar ‘şahin’ olarak nitelense de daha önceki mesajlarıyla paralel olduğu için kurda yeni bir oynama yaratmadı.