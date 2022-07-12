Dolarda son durum

Dolar, yeni güne 17,39 TL'den başladı.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle sarsılan piyasaları izleyen dolar, yeni güne 17,39 TL’den başladı.

Küresel bazda güçlenmeye devam eden doların değeri Türk Lirası’na karşı da artıyor. Dolar/TL 17,39 civarında işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,39 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 17,3740’tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 17,3930’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 17,4380’den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 20,6440’tan alıcı buluyor.