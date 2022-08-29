Dolarda son durum

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın mesajının ardından dolar, 20 yılın zirvesine yükseldi.

Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle, küresel piyasalarda negatif bir tablo oluştu. Öyle ki; Yeni haftaya başlarken Asya piyasalarında ve ABD vadeli piyasada satış ağırlıklı görünüm etkili oldu. Dolar güç kazanmaya devam ederken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 3,11’in üzerine çıktı. Bu gelişmelerin akabinde Fed Başkanı Powell’ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı da ABD dolarını önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşıdı.

DOLAR ENDEKSİ 109,44’E ÇIKTI

ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi bu sabah 109,44 ile 20 yılın zirvesine çıktı.

CBA ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede, “Powell, bazı piyasa katılımcılarının beklediği gibi güvercin bir tutum içinde olmadıkları açıkça ortaya koydu. Dolar Endeksi’nin bu hafta 110 seviyesine doğru gitmesini bekliyoruz. Piyasa katılımcıları büyük merkez bankalarının daha agresif şekilde faiz artırmaya devam edeceklerini fiyatlamayı sürdürecekler” ifadelerini kullandılar.

Geçen hafta 2002’den bu yana en düşük seviyesi olan 0,9901’e geriledikten sonra, haftayı yüzde 0,7 azalışla 0,9964’ten tamamlayan Euro/dolar, bu sabah 0,9915 seviyelerinde.

Yurtiçinde ise dolar/TL 18,17 ve Euro/TL 18,02 seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatları, OPEC arz kesintisi beklentisi ve talep büyümesiyle yükseliyor. Brent petrol 101 doların, ABD ham petrol 94 doların üzerinde.