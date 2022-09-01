Dolarda son durum

Piyasalarda yaşanan gelişmeleri izleyen dolar, yeni güne 18,20 TL’den başladı.

Dün en düşük 18,14, en yüksek 18,23 seviyelerini gören dolar, günü 18,20 seviyesinde kapattı. Dolar, 09.08.2022 tarihinde 17,64 ile son bir ayın en düşük, 31.08.2022 tarihinde ise 18,23 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Güne 18,3010 ile başlayan Euro kuru, saat 09:05 itibarıyla %0,05 azalışla 18,28 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,13, en yüksek 18,34 seviyelerini gören Euro, günü 18,31 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,93 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.