Dolarda son durum

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş ve piyasalardaki hareketliliği takip eden dolar, yeni güne 18,2410 TL’den başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 18,2390 liradan alınan dolar 18,2410 liradan, 18,0430 liradan alınan Euro ise 18,0450 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,22 liradan, Euro ise 18,05 liradan satılmıştı. Dolar/TL kuru, Aralık 2021’de 18,35 seviyesini aşarak tarihi yüksek seviyeyi görmüştü.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2410 liradan, Euro 18,0450 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,2390 liradan alınan dolar 18,2410 liradan satılıyor. 18,0430 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 18,0450 lira olarak belirlendi. Dolar/TL kuru, 20 Aralık’ta 18,35 seviyesini aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Dün, doların satış fiyatı 18,2260 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 18,0510 lira olmuştu.