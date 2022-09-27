Dolarda son durum

Corona virüs salgını ve Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşla sarsılan piyasalarda dolar, tarihi zirve seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın ikinci defa 100 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından kademeli yükselerek bugün 18,4860 ile yeni zirvesini gördü. Kur 18,47’nin üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL 17,80 civarında hareket ediyor.

TL, yılbaşından beri yüzde 28,6, son bir yılda ise yüzde 54,6 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda doların, ruble gibi bir iki istisna hariç neredeyse tüm dünya para birimlerine karşı yıl başından beri yaşadığı değer kazançları güçlü kalmaya devam ediyor.

Dolar endeksi 114,58 ile Mayıs 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi dün gördü. Sterlin 1,0327 dolar ile tarihi dip seviyeyi görürken euro da dolar karşısında 0,96 ile 20 yılın dip seviyesine indi.

Küresel resesyon endişeleri faiz artışları ile birlikte kuvvetlenirken, ABD dışındaki ülkelerde özellikle de Avrupa’da enerji arz sorunları endişeleri artırıyor. İhracatının yarısına yakınını AB’ye yapan Türkiye için de Avrupa ekonomisinin talep koşulları piyasada yakından takip ediliyor.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 115’in direnç, 112,5’in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.