Dolarda son durum

Piyasalardaki hareketliliği takip eden dolar, haftanın ilk iş gününe 18,57 TL seviyesinden başladı.

Kur geçen hafta yeni zirve olan 18,61’e yükselmesinden sonra sınırlı geriledi.

Euro/TL, 18,09 seviyesinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dolar, ABD’de gücünü koruyan istihdam piyasasının Fed’in faiz artırımlarını yükselteceği beklentisini pekiştirmesinin ardından enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyrettiğini göstermesi beklenen TÜFE verisinin öncesinde haftaya yüksek başladı.

ABD’de işsizlik, cuma günü açıklanan veriye göre beklentilerden fazla azalırken perşembe günü açıklanacak TÜFE’den beklenti, enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,1 arttığını göstereceği yönünde.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 112,83 seviyesinde yatay seyrederken geçen hafta gördüğü 110 seviyesinden tırmanarak, geçen ay gördüğü 20 yılın zirvesi olan 114.78 seviyesine yaklaştı.

Euro/dolar paritesi cuma günü 0,98 doların altına indikten sonra 0,97 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin küresel çapta risk iştahını baskılamaya devam ettiğini belirterek, dolar talebinin de gücünü koruduğunu söyledi.

Bu hafta merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, ABD’de açıklanacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ve yoğun veri gündeminin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmelerin de yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 113’ün üzerine çıkılması halinde 114,8’in direnç, 111,6’nın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.