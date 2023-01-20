Dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolar, yeni güne 18,79 TL’den başladı.

Euro/TL, 20,35 civarında işlem görüyor.

Merkez Bankası, dünkü toplantıda politika faizini yüzde 9’da bıraktı. Böylece art arda iki ay faizde değişikliğe gidilmedi.

Merkez Bankası, mevcut politika faizinin “yeterli” olduğuna dair ifadeye ocak metninde yer vermedi. Ekonomistler bu değişikliğin bugün olmasa bile mayıs ayında planlanan seçimler öncesi yeniden faiz indirimi için kapının açık bırakılması olarak yorumladı.

Merkez Bankası dün fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setinin liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirileceğini mesajını da tekrar etti. Bankacılar, önümüzdeki hafta gerçekleşecek enflasyon raporu toplantısını fonlama başta olmak üzere değişiklik gelebilecek alanları anlamak için izleyecekler.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine işaret etmesi, yatırımcıları küresel resesyon riskleri konusunda endişelendirdi ve doları mayıstan bu yana görülen en düşük seviyeye çekti. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 102 seviyesinde seyrediyor.